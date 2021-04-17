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Експерти назвали помилки, через
які ламаються машини з...

Експерти назвали помилки, через які ламаються машини з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 07:10

Експерти назвали помилки, через які ламаються машини з...

Пропонуємо до обговорення:
Автоексперти розповіли про помилки водіїв, які здатні вивести з ладу автоматичну коробку перемикання передач (АКПП).

Дивися повний текст Експерти назвали помилки, через які ламаються машини з «автоматом».
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 07:10

Тридцать лет за рулём и ничего не понял из вашей статьи. Что сказать то хотели?
gorbart222
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