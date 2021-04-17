Автоексперти розповіли про помилки водіїв, які здатні вивести з ладу автоматичну коробку перемикання передач (АКПП).
Дивися повний текст Експерти назвали помилки, через які ламаються машини з «автоматом».
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Додано: Пон 26 кві, 2021 07:10
Експерти назвали помилки, через які ламаються машини з...
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Дивися повний текст Експерти назвали помилки, через які ламаються машини з «автоматом».
Додано: Пон 26 кві, 2021 07:10
Тридцать лет за рулём и ничего не понял из вашей статьи. Что сказать то хотели?
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