Инвестиции без передачи денег

Додано: Пон 26 кві, 2021 12:15

Если нет опыта в трейдинге или боитесь отдавать свои деньги в управление, а заработать хочется, то мое предложение специально для Вас!



Вот как это будет делаться,и что Вы получаете:

1.Внимание- инвестиции в криптовалюту только для терпеливых и стрессоустойчивых.



2. Никаких гарантий стабильности и надежности я Вам не даю и дать не могу при всем желании. Инвестирование - это не вклад в банке, а потому риск частичной потери средств есть всегда, он должен быть по определению, именно за этот риск мы и получаем свою прибыль!



3. Риски. Вы сразу должны определить для себя сумму, которая будет предназначена именно для среднесрочного/долгосрочного инвестирования и которая не понадобиться Вам в течении следующих одного-двух лет.Эти деньги в отличии от трейдинга не пропадут, а будут вложены в криптовалюты, даже в случае самой плохой ситуации Вы просто останетесь в криптовалютах и будете спокойно ожидать благоприятной ситуации. Поэтому просадки вашего счета в -40% Вас не должны пугать. Единственная полная потеря всех средств - исчезновение всего крипторынка как такого(крайне маловероятный сценарий)



4.Криптопортфель. Портфель из нескольктх монет будет создаватся постепенно,что позволит получить более оптимальную цену входа. В зависимости пожеланий клиента формируются – консервативный,сбалансированный,рискованный,комбинированный портфель.Портфель формируется на основе фундаментального, технического анализа, а также на основе математического ожидания.



5.Хранение денег. Все криптовалюты, что у Вас есть, будут храниться только на Ваших кошельках, это или програменые кошельки Exodus,Atomic Wallet (бюджетный вариант) или аппаратные Ledger,Trezor, а также некоторая часть на биржевом аккаунте.Непосредственно контакт к небольшой части Ваших средств, без возможности вывода, я буду иметь только на бирже. Это избавит Вас от беспокойства и волнения за сохранность собственных средств, контроль за ними будет только у Вас.



6.Полное сопровождение от создания аккаунта на биржах и кошельках,

до вывода в фиате на карточку национального банка.Есть сценарий с полной анонимностью.



7. Минимальная сумма для инвестирования от 1000$,

Моё вознаграждение составляет 20% от прибыли.

Инвестиция от 10 000$ вознаграждение 18 % .

Например

Вариант№1. Вы инвестировали 1000$, через три месяца сумарно криптопортфель стал 2 500 $.Так вот мое вознаграждение будет именно с полученной 1500$ и составит 20%, что в деньгах равно 300$.

Вариант№2 Вы инвестировали 1000 $, через три месяца сумарно криптопортфель стал 800 $(просадка -20%).Нет прибыли -нет вознаграждения.

Вариант№3 Вы инвестировали 10 000$, через три месяца сумарно криптопортфель стал 9000 $(просадка -10%),через шесть месяцев 7500 (просадка -25%),через восемь месяцев 20 000$,моя часть вознаграждения - 1 800 $.

Если Вы не получаете прибыль, я не получаю свое вознаграждение. Таким образом у без положительного результата я своих денег не увижу.



Для убедительности и наглядности есть экспериментальный криптопортфель.

Созданный 1 ноября 2020 года, начальный депозит 100 $.

Инвестиционный стиль -комбинированный(плюс реинвестиции)

На данный момент сумма активов составляет-700 $.

Есть сканы, история биржевых ордеров(по желанию вышлю)

Если кого-то заинтересовало данное предложение, то напишите мне в личку