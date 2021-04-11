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Українські заробітчани стали
більше цікавитися житлом у...

Українські заробітчани стали більше цікавитися житлом у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 13:28

Українські заробітчани стали більше цікавитися житлом у...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році лише 34% опитаних мігрантів з України замислювалися про придбання нерухомості в Польщі, проте за перші три місяці 2021 року ситуація кардинально змінилася, і тепер понад 55,5% опитаних мають намір розглянути це питання.

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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 13:28

Найкращі привітання ринку київської нерухомості )))
Finanziere
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 13:40

Re: Українські заробітчани стали більше цікавитися житлом у.

Маладці! Нкуй годувати зекоманду і інших пайщіків!

зі. #валимозвідси
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 13:56

Правильно делают. В етой стране власть будет мучить и грабить народ до последнего украинца. Жалею что 10 лет назад не уехал отсюдова.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 14:45

  Finanziere написав:Найкращі привітання ринку київської нерухомості )))

У Київ завжди їхали люди із регіонів. Так що київському ринку нерухомості ще довго нічого не загрожує. А з іншої сторони, за останні 20 років в Україні зникло ~500 сіл. І це тільки офіційна статистика. Ще плюс стільки ж сіл, які існують тільки на папері, але люди там вже не живуть.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 14:48

  asurovv960 написав:Правильно делают. В етой стране власть будет мучить и грабить народ до последнего украинца. Жалею что 10 лет назад не уехал отсюдова.


Лузер. Не треба скиглити... :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 15:04

  asurovv960 написав:Правильно делают. В етой стране власть будет мучить и грабить народ до последнего украинца. Жалею что 10 лет назад не уехал отсюдова.

Слухай, якщо тобі навіть 50, то ніколи не піздно.

Порахуй, що тобі світить по пенсії (35 років стажу і там ще невідомо, що буде далі) і медицині, і давай трішки їхай.

Вибери країну, вивчу мову і думай про себе!!!
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