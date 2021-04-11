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Українські заробітчани стали більше цікавитися житлом у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 кві, 2021 13:28
Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році лише 34% опитаних мігрантів з України замислювалися про придбання нерухомості в Польщі, проте за перші три місяці 2021 року ситуація кардинально змінилася, і тепер понад 55,5% опитаних мають намір розглянути це питання.
Дивися повний текст Українські заробітчани стали більше цікавитися житлом у Польщі
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Додано: Пон 26 кві, 2021 13:28
Найкращі привітання ринку київської нерухомості )))
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Додано: Пон 26 кві, 2021 13:40
Маладці! Нкуй годувати зекоманду і інших пайщіків!
зі. #валимозвідси
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Додано: Пон 26 кві, 2021 13:56
Правильно делают. В етой стране власть будет мучить и грабить народ до последнего украинца. Жалею что 10 лет назад не уехал отсюдова.
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asurovv960
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Додано: Пон 26 кві, 2021 14:45
Finanziere написав:
Найкращі привітання ринку київської нерухомості )))
У Київ завжди їхали люди із регіонів. Так що київському ринку нерухомості ще довго нічого не загрожує. А з іншої сторони, за останні 20 років в Україні зникло ~500 сіл. І це тільки офіційна статистика. Ще плюс стільки ж сіл, які існують тільки на папері, але люди там вже не живуть.
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Додано: Пон 26 кві, 2021 15:04
asurovv960 написав:
Правильно делают. В етой стране власть будет мучить и грабить народ до последнего украинца. Жалею что 10 лет назад не уехал отсюдова
.
Слухай, якщо тобі навіть 50, то ніколи не піздно.
Порахуй, що тобі світить по пенсії (35 років стажу і там ще невідомо, що буде далі) і медицині, і давай трішки їхай.
Вибери країну, вивчу мову і думай про себе!!!
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