Про це UBR.ua розповів експерт автомобільного ринку Анатолій Ноздрічкін.
Дивися повний текст Ціни на вживані авто з Європи зросли.
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Додано: Пон 26 кві, 2021 13:50
Ціни на вживані авто з Європи зросли
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Дивися повний текст Ціни на вживані авто з Європи зросли.
Додано: Пон 26 кві, 2021 13:50
Одна і та ж машина 2005-2015 року - з кожнем місяцем стає лише дешевша, бо старіша, якщо хтось з цепочки збільшує свою маржу, то вона просто за тих півроку не стане дешевшою + їх все більше на ринку уже України, особисто знаю двох чуваків, що уже по 5 і 2 машини мають не проданих, мали кредити, помалу опускають ціни
п.с. Короче, це як з нерухомістю, коли експерти кажуть, що дешевшатиме - дорожчатиме і навпаки)
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