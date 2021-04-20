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Ціни на вживані
авто з Європи зросли

Ціни на вживані авто з Європи зросли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 13:50

Ціни на вживані авто з Європи зросли

Пропонуємо до обговорення:
Про це UBR.ua розповів експерт автомобільного ринку Анатолій Ноздрічкін.

Дивися повний текст Ціни на вживані авто з Європи зросли.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 13:50

Одна і та ж машина 2005-2015 року - з кожнем місяцем стає лише дешевша, бо старіша, якщо хтось з цепочки збільшує свою маржу, то вона просто за тих півроку не стане дешевшою + їх все більше на ринку уже України, особисто знаю двох чуваків, що уже по 5 і 2 машини мають не проданих, мали кредити, помалу опускають ціни
п.с. Короче, це як з нерухомістю, коли експерти кажуть, що дешевшатиме - дорожчатиме і навпаки)
shlyocuk
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