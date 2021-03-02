Зазначається, що суд відкрив ліквідаційну процедуру.
Дивися повний текст Суд визнав банкрутом компанію з боргом перед ПриватБанком у 4 млрд.
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Додано: Пон 26 кві, 2021 15:17
Суд визнав банкрутом компанію з боргом перед...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд визнав банкрутом компанію з боргом перед ПриватБанком у 4 млрд.
Додано: Пон 26 кві, 2021 15:17
Отличная комбинация. Может стоит посадить всех причастных в тюрьму с конфискацией?
И коломойского в отдельную клетку.
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