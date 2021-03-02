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Суд визнав банкрутом
компанію з боргом перед...

Суд визнав банкрутом компанію з боргом перед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 15:17

Суд визнав банкрутом компанію з боргом перед...

Пропонуємо до обговорення:
Зазначається, що суд відкрив ліквідаційну процедуру.

Дивися повний текст Суд визнав банкрутом компанію з боргом перед ПриватБанком у 4 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 15:17

Отличная комбинация. Может стоит посадить всех причастных в тюрьму с конфискацией?
И коломойского в отдельную клетку.
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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