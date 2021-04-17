Аналогічна ціна оголошена компаніями також в рамках тарифу "Твій газ місячний"
Дивися повний текст Річний тариф: постачальники опублікували свої тарифи на газ.
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Додано: Пон 26 кві, 2021 15:24
Річний тариф: постачальники опублікували свої тарифи на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Річний тариф: постачальники опублікували свої тарифи на газ.
Додано: Пон 26 кві, 2021 15:24
Где автор нашел,что Черновцыгазсбыт продает газ по цене сТРАНСПОРТИРОВКОЙ,остается загадкой!Как все газы Фирташа ,у него те же условия,цена только с НДС
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