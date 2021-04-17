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Річний тариф: постачальники
опублікували свої тарифи на газ

Річний тариф: постачальники опублікували свої тарифи на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 15:24

Річний тариф: постачальники опублікували свої тарифи на газ

Пропонуємо до обговорення:
Аналогічна ціна оголошена компаніями також в рамках тарифу "Твій газ місячний"

Дивися повний текст Річний тариф: постачальники опублікували свої тарифи на газ.
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 15:24

Где автор нашел,что Черновцыгазсбыт продает газ по цене сТРАНСПОРТИРОВКОЙ,остается загадкой!Как все газы Фирташа ,у него те же условия,цена только с НДС
borzol
 
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