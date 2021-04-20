Зараз у парламенті є 11 законопроектів, які спрямовані на посилення соціального захисту постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
Дивися повний текст Корнієнко розповів, на скільки підвищаться пенсії чорнобильцям.
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Додано: Пон 26 кві, 2021 15:54
Корнієнко розповів, на скільки підвищаться пенсії...
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Дивися повний текст Корнієнко розповів, на скільки підвищаться пенсії чорнобильцям.
Додано: Пон 26 кві, 2021 15:54
А коли ПФУ буде виконувати вимоги Закону Украіни про перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які продоажують наповнювати ПФУ? Чи іх можна кидати? Це все в дусі слуг народу - набивати власні кишені і кидати законослухняних громадян.
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