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Корнієнко розповів, на
скільки підвищаться пенсії...

Корнієнко розповів, на скільки підвищаться пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 15:54

Корнієнко розповів, на скільки підвищаться пенсії...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз у парламенті є 11 законопроектів, які спрямовані на посилення соціального захисту постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Дивися повний текст Корнієнко розповів, на скільки підвищаться пенсії чорнобильцям.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 15:54

А коли ПФУ буде виконувати вимоги Закону Украіни про перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які продоажують наповнювати ПФУ? Чи іх можна кидати? Це все в дусі слуг народу - набивати власні кишені і кидати законослухняних громадян.
ovsivolo
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