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Держрегулювання цін на пальне призведе до негативних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 кві, 2021 21:51
Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра енергетики Максим Немчинов заявив, що запровадження держрегулювання цін на бензин і дизпаливо призведе до негативних наслідків для ринку.
Дивися повний текст Держрегулювання цін на пальне призведе до негативних наслідків – Міненерго
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