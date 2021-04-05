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Держрегулювання цін на пальне
призведе до негативних...

Держрегулювання цін на пальне призведе до негативних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 21:51

Держрегулювання цін на пальне призведе до негативних...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра енергетики Максим Немчинов заявив, що запровадження держрегулювання цін на бензин і дизпаливо призведе до негативних наслідків для ринку.

Дивися повний текст Держрегулювання цін на пальне призведе до негативних наслідків – Міненерго.
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