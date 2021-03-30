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Банк Кредит Дніпро заробив у
першому кварталі майже 200...

Банк Кредит Дніпро заробив у першому кварталі майже 200...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 22:49

Банк Кредит Дніпро заробив у першому кварталі майже 200...

Пропонуємо до обговорення:
Банк Кредит Дніпро за I квартал 2021 року отримав прибуток розміром 196 млн грн.

Дивися повний текст Банк Кредит Дніпро заробив у першому кварталі майже 200 млн грн.
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