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Німецький концерн Zeppelin інвестує EUR10 млн у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 кві, 2021 23:05
Пропонуємо до обговорення:
Німецький промисловий концерн Zeppelin інвестує EUR10 млн у будівництво нового головного офісу і сервісного центру свого українського представництва - компанії "Цеппелін Україна" в м Вишневе Київської області, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в представництві.
Дивися повний текст Німецький концерн Zeppelin інвестує EUR10 млн у будівництво під Києвом
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Додано: Пон 26 кві, 2021 23:05
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