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Mercedes-Benz випустив E-Class з витратою пального 1,4...
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Додано: Вів 27 кві, 2021 00:34
Пропонуємо до обговорення:
Економічна версія седана від німецької компанії з шильдиком E 350 eL оснащена гібридним силовим агрегатом. Така версія буде доступна на моделі з подовженою на 140 мм колісною базою, а купити її можна буде тільки в Китаї.
Дивися повний текст Mercedes-Benz випустив E-Class з витратою пального 1,4 літра (фото)
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Додано: Вів 27 кві, 2021 00:34
Маніпуляція та брехня! Акумулятори не враховані. Чи, може китайці вічний двигун винайшли? З таким саме успіхом можна казати про нульові витрати бензину для електромобіля. Гібрідні авто - тупіковий напрямок.
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