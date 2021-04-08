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Mercedes-Benz випустив E-Class
з витратою пального 1,4...

Mercedes-Benz випустив E-Class з витратою пального 1,4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 00:34

Mercedes-Benz випустив E-Class з витратою пального 1,4...

Пропонуємо до обговорення:
Економічна версія седана від німецької компанії з шильдиком E 350 eL оснащена гібридним силовим агрегатом. Така версія буде доступна на моделі з подовженою на 140 мм колісною базою, а купити її можна буде тільки в Китаї.

Дивися повний текст Mercedes-Benz випустив E-Class з витратою пального 1,4 літра (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 00:34

Маніпуляція та брехня! Акумулятори не враховані. Чи, може китайці вічний двигун винайшли? З таким саме успіхом можна казати про нульові витрати бензину для електромобіля. Гібрідні авто - тупіковий напрямок.
waldi_ua
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