Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона нижча, ніж у Європі.
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Додано: Вів 27 кві, 2021 08:42
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона нижча, ніж у Європі.
Додано: Вів 27 кві, 2021 08:42
Опять этот бред о меньшей цене.вы хотите сказать что жители Германии могут выбирать по какой цене покупать электроэнергию? Житель Берлина в магазине - "взвесте мне пожалуйста 100кВт/ч электроэнергии.только украинской пожалуйста,она дешевле" незагоняйте людям ерунду.сравниваются не цены на товары и продукты,а соотношение этих самых цен к средней,даже больше к минимальной заработной плате
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