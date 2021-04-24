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Ціна на електроенергію в
Україні знизилася, і вона...

Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 08:42

Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".

Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона нижча, ніж у Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 08:42

Опять этот бред о меньшей цене.вы хотите сказать что жители Германии могут выбирать по какой цене покупать электроэнергию? Житель Берлина в магазине - "взвесте мне пожалуйста 100кВт/ч электроэнергии.только украинской пожалуйста,она дешевле" незагоняйте людям ерунду.сравниваются не цены на товары и продукты,а соотношение этих самых цен к средней,даже больше к минимальной заработной плате
luchka_sergej83
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