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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 кві, 2021 08:49
Пропонуємо до обговорення:
Команда Міністерства цифрової трансформації презентувала нову функцію статистичного QR-коду.
Дивися повний текст На порталі «Дія» з’явиться нова функція
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Додано: Вів 27 кві, 2021 08:49
Так статический или статистический? Экспертиза у вас — мда…
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pakirava_datsuma
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Додано: Вів 27 кві, 2021 08:52
статистичного QR-коду
Статичний QR
Так он статистический или всё же статический?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 27 кві, 2021 08:53
«Наприклад, при заселенні в готель користувач зможе відкрити сканер у себе в Дії, навести на QR-код, який компанія розмістить у себе на ресепшені, потім, відсканувавши цей QR-код, на смартфоні користувача в Дії з’явиться запит на надання копії е-документа. Після підтвердження, користувач за допомогою Дія підписує документи та зі свого мобільного пристрою відправляє дані на електронну пошту компанії», — пояснив Банік.
Семь раз подумал бы, а на восьмой отказался от поселения в отель которому кровь из носу нужна копия моего паспорта.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 27 кві, 2021 08:59
vitaliy_berdinskikh написав:
статистичного QR-коду
Статичний QR
Так он статистический или всё же статический?
саркастический
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cohan
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