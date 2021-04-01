RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На порталі «Дія»
з’явиться нова функція

На порталі «Дія» з’явиться нова функція
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 08:49

На порталі «Дія» з’явиться нова функція

Пропонуємо до обговорення:
Команда Міністерства цифрової трансформації презентувала нову функцію статистичного QR-коду.

Дивися повний текст На порталі «Дія» з’явиться нова функція.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93537
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 08:49

Так статический или статистический? Экспертиза у вас — мда…
pakirava_datsuma
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 08:52

Re: На порталі «Дія» з’явиться нова функція

статистичного QR-коду
Статичний QR

Так он статистический или всё же статический?
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3902
З нами з: 06.08.19
Подякував: 887 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 08:53

Re: На порталі «Дія» з’явиться нова функція

«Наприклад, при заселенні в готель користувач зможе відкрити сканер у себе в Дії, навести на QR-код, який компанія розмістить у себе на ресепшені, потім, відсканувавши цей QR-код, на смартфоні користувача в Дії з’явиться запит на надання копії е-документа. Після підтвердження, користувач за допомогою Дія підписує документи та зі свого мобільного пристрою відправляє дані на електронну пошту компанії», — пояснив Банік.

Семь раз подумал бы, а на восьмой отказался от поселения в отель которому кровь из носу нужна копия моего паспорта.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3902
З нами з: 06.08.19
Подякував: 887 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 08:59

  vitaliy_berdinskikh написав:статистичного QR-коду
Статичний QR

Так он статистический или всё же статический?


саркастический
cohan
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нова версія Android Auto стала більш функціональною
R2 » Сер 07 кві, 2021 10:52
1 156
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 10:52
Cris
Нова програма медгарантій: які послуги з 1 квітня...
R2 » Чет 01 кві, 2021 09:56
5 458
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 кві, 2021 01:59
zenukua1992
В Україні з'явиться електронний військовий квиток
R2 » Сер 31 бер, 2021 22:24
9 773
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 00:13
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6817)
27.04.2021 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.