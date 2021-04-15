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Правила нарахування
субсидій змінили

Правила нарахування субсидій змінили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 09:03

Правила нарахування субсидій змінили

Пропонуємо до обговорення:
Щороку з 1 травня в Україні переглядають перелік заявників на комунальні субсидії.

Дивися повний текст Правила нарахування субсидій змінили.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 09:03

Охренеть о депозитах. Если пенсионер с пенсией 2000 за время работы накопил на чёрный день 60000, то ему говорят, чтобы сначала отдал их за коммуналку, потом, может быть, будет субсидия.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 09:05

  avk написав:Охренеть о депозитах. Если пенсионер с пенсией 2000 за время работы накопил на чёрный день 60000, то ему говорят, чтобы сначала отдал их за коммуналку, потом, может быть, будет субсидия.

Все логично, вроде? -- сначала нужно отдать старые долги, а уже потом просить новые деньги...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 09:19

  avk написав:Охренеть о депозитах. Если пенсионер с пенсией 2000 за время работы накопил на чёрный день 60000, то ему говорят, чтобы сначала отдал их за коммуналку, потом, может быть, будет субсидия.

А если у пенсионера десять миллионов - ему по прежнему положена субсидия? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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