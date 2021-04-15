Щороку з 1 травня в Україні переглядають перелік заявників на комунальні субсидії.
Дивися повний текст Правила нарахування субсидій змінили.
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Додано: Вів 27 кві, 2021 09:03
Правила нарахування субсидій змінили
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Правила нарахування субсидій змінили.
Додано: Вів 27 кві, 2021 09:03
Охренеть о депозитах. Если пенсионер с пенсией 2000 за время работы накопил на чёрный день 60000, то ему говорят, чтобы сначала отдал их за коммуналку, потом, может быть, будет субсидия.
Додано: Вів 27 кві, 2021 09:05
Додано: Вів 27 кві, 2021 09:19
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