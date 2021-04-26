RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Зеленського розповіли, чому
досі не завершилась «епоха...

У Зеленського розповіли, чому досі не завершилась «епоха...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 09:06

У Зеленського розповіли, чому досі не завершилась «епоха...

Пропонуємо до обговорення:
Падіння ВВП України менше, ніж в розвинених країнах, а деякі реформи, які впроваджуються чинною владою, мають відкладену дію.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чому досі не завершилась «епоха бідності».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93537
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 09:33

Так мы уже семь лет живём по новому, о какой бедности говорит ЗЕ.
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 02.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 09:41

Странно, заходишь в продуктовый и складывается другое впечатление))
mvi
 
Повідомлень: 217
З нами з: 07.11.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 09:47

Мы тупо поверили этому клоуну, а этот ещё больше наклонил нас и пытается ещё больше опустить на колени.
73% людей которые отдали ему свои голоса это настоящая фальсификации фальсификация.
markzaharov1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 04.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 10:14

Станете олигархом и своего шута пристроите в президенты.
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 02.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 10:19

Re: У Зеленського розповіли, чому досі не завершилась «епоха

пожилых и пенсионеров жалко.
а так - что хотели, то и получили. Наслаждайтесь теперь
sequence
 
Повідомлень: 4953
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1300 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], safonovstanislav і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Укравтодорі розповіли, навіщо будувати дороги в...
R2 » Вів 27 кві, 2021 09:35
2 57
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 кві, 2021 09:40
mvi
У «Слузі народу» розповіли, коли завершать судову реформу
R2 » П'ят 23 кві, 2021 13:09
3 271
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 14:31
ruvex
Демчишин розповів, чому не буде віялових відключень електрое
R2 » П'ят 28 сер, 2015 16:34
4 2775
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 08:51
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6817)
27.04.2021 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.