Падіння ВВП України менше, ніж в розвинених країнах, а деякі реформи, які впроваджуються чинною владою, мають відкладену дію.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чому досі не завершилась «епоха бідності».
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Додано: Вів 27 кві, 2021 09:06
У Зеленського розповіли, чому досі не завершилась «епоха...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чому досі не завершилась «епоха бідності».
Додано: Вів 27 кві, 2021 09:47
Мы тупо поверили этому клоуну, а этот ещё больше наклонил нас и пытается ещё больше опустить на колени.
73% людей которые отдали ему свои голоса это настоящая фальсификации фальсификация.
Додано: Вів 27 кві, 2021 10:19
Re: У Зеленського розповіли, чому досі не завершилась «епоха
пожилых и пенсионеров жалко.
а так - что хотели, то и получили. Наслаждайтесь теперь
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