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В Укравтодорі розповіли, навіщо будувати дороги в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 27 кві, 2021 09:35
Пропонуємо до обговорення:
Будівництво доріг в чорнобильські зоні відчуження викликає дуже багато запитань. Адже переважна більшість доріг по всій країні знаходиться в жахливому стані, а пріоритети ремонту віддаються безлюдній зоні відчуження.
Дивися повний текст В Укравтодорі розповіли, навіщо будувати дороги в Чорнобильські зоні відчуження
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R2
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Додано: Вів 27 кві, 2021 09:35
Иностранцы вполне могут ехать туда на военных внедорожниках, даже будут больше рады.
Имхо аргументы так себе.
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arheops
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Додано: Вів 27 кві, 2021 09:40
Да бюджет они пилят ... с размахом
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mvi
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