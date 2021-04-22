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В Укравтодорі розповіли,
навіщо будувати дороги в...

В Укравтодорі розповіли, навіщо будувати дороги в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 09:35

В Укравтодорі розповіли, навіщо будувати дороги в...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво доріг в чорнобильські зоні відчуження викликає дуже багато запитань. Адже переважна більшість доріг по всій країні знаходиться в жахливому стані, а пріоритети ремонту віддаються безлюдній зоні відчуження.

Дивися повний текст В Укравтодорі розповіли, навіщо будувати дороги в Чорнобильські зоні відчуження.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 09:35

Иностранцы вполне могут ехать туда на военных внедорожниках, даже будут больше рады.
Имхо аргументы так себе.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 09:40

Да бюджет они пилят ... с размахом
mvi
 
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