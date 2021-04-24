Серед іншого, країна має намір локалізувати технологічне виробництво для новітніх реакторів SMR-160.
Дивися повний текст Зеленський анонсував виробництво в Україні новітніх ядерних реакторів.
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Додано: Вів 27 кві, 2021 09:45
Зеленський анонсував виробництво в Україні новітніх...
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Дивися повний текст Зеленський анонсував виробництво в Україні новітніх ядерних реакторів.
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