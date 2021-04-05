RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Укрзалізниця» відновлює
курсування низки поїздів

«Укрзалізниця» відновлює курсування низки поїздів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 10:03

«Укрзалізниця» відновлює курсування низки поїздів

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" відновлює сполучення Харкова з Дніпром, Рівненщини та Волині з Херсоном і Миколаєвом, а Маріуполя з Одесою.

Дивися повний текст «Укрзалізниця» відновлює курсування низки поїздів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93537
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 10:03

Сервисов на Уз,как не было, так и нет.
Улучшение качества обслуживания стоит на месте, на руководящих должностях не те кто должен быть, а те кто пришел ещё больше наворовать и уничтожить последние,что осталось в Украине.
markzaharov1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 04.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрзалізниця та польська Pesa співпрацюватимуть у...
R2 » П'ят 23 кві, 2021 19:16
1 174
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 19:16
EKO
Укрзалізниця торік отримала 11,9 мільярда чистого...
R2 » Суб 10 кві, 2021 07:14
6 562
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 кві, 2021 21:12
mauntiz
«Укрзалізниця» планує залучити 51 млрд в цьому році
R2 » Пон 05 кві, 2021 20:46
1 203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 кві, 2021 20:46
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6817)
27.04.2021 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.