"Укрзалізниця" відновлює сполучення Харкова з Дніпром, Рівненщини та Волині з Херсоном і Миколаєвом, а Маріуполя з Одесою.
Дивися повний текст «Укрзалізниця» відновлює курсування низки поїздів.
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Додано: Вів 27 кві, 2021 10:03
«Укрзалізниця» відновлює курсування низки поїздів
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Дивися повний текст «Укрзалізниця» відновлює курсування низки поїздів.
Додано: Вів 27 кві, 2021 10:03
Сервисов на Уз,как не было, так и нет.
Улучшение качества обслуживания стоит на месте, на руководящих должностях не те кто должен быть, а те кто пришел ещё больше наворовать и уничтожить последние,что осталось в Украине.
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