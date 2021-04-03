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Малозабезпечені сім'ї зможуть
отримати допомогу на...

Малозабезпечені сім'ї зможуть отримати допомогу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 13:15

Малозабезпечені сім'ї зможуть отримати допомогу на...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 15 розмірів мінімальної зарплати.

Дивися повний текст Малозабезпечені сім'ї зможуть отримати допомогу на власну справу - деталі проєкту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 13:15

А де логіка? Чому ви дурні чиновники вирішили що бізнесом може займатися люба кухарка? В того в кого працює голова йому не потрібна ваша допомога, а в кого башка не варить йому і міліон не поможе.
ggl_inter
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"Собственное дело" - это судя по всему купить ящик водки, водку вылить, бутылки сдать, а деньги пропить.
LOKY
 
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Re: Малозабезпечені сім'ї зможуть отримати допомогу на...

  ggl_inter написав:Чому ви дурні чиновники вирішили що бізнесом може займатися люба кухарка?

15 минимальных зарплат - о каком бизнесе ты ведешь речь?
vitaliy_berdinskikh
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