Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 15 розмірів мінімальної зарплати.
Дивися повний текст Малозабезпечені сім'ї зможуть отримати допомогу на власну справу - деталі проєкту.
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Додано: Вів 27 кві, 2021 13:15
Малозабезпечені сім'ї зможуть отримати допомогу на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Малозабезпечені сім'ї зможуть отримати допомогу на власну справу - деталі проєкту.
Додано: Вів 27 кві, 2021 13:15
А де логіка? Чому ви дурні чиновники вирішили що бізнесом може займатися люба кухарка? В того в кого працює голова йому не потрібна ваша допомога, а в кого башка не варить йому і міліон не поможе.
Додано: Вів 27 кві, 2021 14:27
"Собственное дело" - это судя по всему купить ящик водки, водку вылить, бутылки сдать, а деньги пропить.
Додано: Вів 27 кві, 2021 14:47
Re: Малозабезпечені сім'ї зможуть отримати допомогу на...
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