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Футбольний клуб Курченка
«Металіст» визнано банкрутом

Футбольний клуб Курченка «Металіст» визнано банкрутом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 14:58

Футбольний клуб Курченка «Металіст» визнано банкрутом

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Харківської області визнав футбольний клуб "Металіст" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Про це свідчить повідомлення Вищого госпсуду України.

Дивися повний текст Футбольний клуб Курченка «Металіст» визнано банкрутом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 14:58

..мдаа.. а неплохой вобщем-то клуб был ранее..твердый середнячек с яркими всплесками активности...((
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 15:04

Re: Футбольний клуб Курченка «Металіст» визнано банкрутом

Мажору нужна была игрушка, а потом стала не нужна но сработал инстинкт собаки на сене.
vitaliy_berdinskikh
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