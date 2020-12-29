Господарський суд Харківської області визнав футбольний клуб "Металіст" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Про це свідчить повідомлення Вищого госпсуду України.
Дивися повний текст Футбольний клуб Курченка «Металіст» визнано банкрутом.
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Додано: Вів 27 кві, 2021 14:58
Футбольний клуб Курченка «Металіст» визнано банкрутом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Футбольний клуб Курченка «Металіст» визнано банкрутом.
Додано: Вів 27 кві, 2021 14:58
..мдаа.. а неплохой вобщем-то клуб был ранее..твердый середнячек с яркими всплесками активности...((
Додано: Вів 27 кві, 2021 15:04
Re: Футбольний клуб Курченка «Металіст» визнано банкрутом
Мажору нужна была игрушка, а потом стала не нужна но сработал инстинкт собаки на сене.
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