Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.
Дивися повний текст Телефонна розмова з «банкіром» коштувала жінці 20 тисяч гривень.
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Додано: Вів 27 кві, 2021 17:52
Телефонна розмова з «банкіром» коштувала жінці 20 тисяч...
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Дивися повний текст Телефонна розмова з «банкіром» коштувала жінці 20 тисяч гривень.
Додано: Вів 27 кві, 2021 17:52
Трудно поверить в истории с успешным мошенничеством "ваш родственник попал в ДТП". Если бы мне позвонили с сообщением "ваша дочь попала в ДТП", то естественной реакцией с моей стороны было бы узнать в какой больнице она находится и незамедлительно вызвать такси.
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