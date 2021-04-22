RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Телефонна розмова з «банкіром»
коштувала жінці 20 тисяч...

Телефонна розмова з «банкіром» коштувала жінці 20 тисяч...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 17:52

Телефонна розмова з «банкіром» коштувала жінці 20 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

Дивися повний текст Телефонна розмова з «банкіром» коштувала жінці 20 тисяч гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93541
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 17:52

Трудно поверить в истории с успешным мошенничеством "ваш родственник попал в ДТП". Если бы мне позвонили с сообщением "ваша дочь попала в ДТП", то естественной реакцией с моей стороны было бы узнать в какой больнице она находится и незамедлительно вызвать такси.
avk
 
Повідомлень: 864
З нами з: 20.03.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 18:49

Ладно там 80 лет, но в 40 лет купиться на такой развод уже позорно.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 13.03.15
Подякував: 363 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67... 1, 2, 3
R2 » Чет 22 кві, 2021 13:31
23 2644
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 кві, 2021 15:32
kukur
90% або понад 130 тисяч українських імпортерів працюють...
R2 » Суб 24 кві, 2021 07:28
3 539
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 кві, 2021 19:37
Вкладчик1234
Зарплати митникам можна підняти до 50 тисяч грн за...
R2 » П'ят 23 кві, 2021 14:13
8 818
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 кві, 2021 19:32
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron