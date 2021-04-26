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Нові тарифи на газ і світло в
Україні: Оржель сказав, як...

Нові тарифи на газ і світло в Україні: Оржель сказав, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 21:39

Нові тарифи на газ і світло в Україні: Оржель сказав, як...

Пропонуємо до обговорення:
В кінцевому підсумку тариф планують збільшити до 3 грн. Також повідомляється, що на 10% зростуть тарифи на газ.

Дивися повний текст Нові тарифи на газ і світло в Україні: Оржель сказав, як зміниться ціна.
R2
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