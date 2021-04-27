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Нові тарифи на газ і світло в
Україні: Оржель сказав, як...

Нові тарифи на газ і світло в Україні: Оржель сказав, як...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 21:39

Нові тарифи на газ і світло в Україні: Оржель сказав, як...

Пропонуємо до обговорення:
В кінцевому підсумку тариф планують збільшити до 3 грн. Також повідомляється, що на 10% зростуть тарифи на газ.

Дивися повний текст Нові тарифи на газ і світло в Україні: Оржель сказав, як зміниться ціна.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:13

Зеля ты обещал в два раза снизить коммунальные платежи
zoltr73
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 19:50

Re: Нові тарифи на газ і світло в Україні: Оржель сказав, як

Хотели в Европу, платите за Европу, т.е. фактически за ее жителей.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 28 кві, 2021 22:23, всього редагувалось 1 раз.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 19:53

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В кінцевому підсумку тариф планують збільшити до 3 грн. Також повідомляється, що на 10% зростуть тарифи на газ.

Дивися повний текст Нові тарифи на газ і світло в Україні: Оржель сказав, як зміниться ціна.


а чому має бути 3, а не 15 чи 50?
ціна повинна бути більше 3 грн за кВт/год.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:42

  flyman написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В кінцевому підсумку тариф планують збільшити до 3 грн. Також повідомляється, що на 10% зростуть тарифи на газ.

Дивися повний текст Нові тарифи на газ і світло в Україні: Оржель сказав, як зміниться ціна.


а чому має бути 3, а не 15 чи 50?
ціна повинна бути більше 3 грн за кВт/год.

потому что это текущая рыночная цена на э/энергию :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:19

1. Отменяйте "зеленую дань" Ахметовым, Порошенкам и Григоришиным - и цена станет "рыночной" без повышения.
2. Как на этом "рыночке" выбрать другого производителя и продавца энергии?
3. Почему для новых и мелких производителей "зеленая дань" не предусмотрена, а сохраняется только для олигархов? Это тоже так "рыночек" сказал?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:22

Re: Нові тарифи на газ і світло в Україні: Оржель сказав, як

Очистительная клизмо-фискализация утверждена, заград-отряд в виде автоматического списания поставлен, можно повышать уровень тарификации и работать с пересичным. Эльдорадо.
ruvex
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