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Послаблення карантину в Києві:
Кличко розповів про...

Послаблення карантину в Києві: Кличко розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 00:51

Послаблення карантину в Києві: Кличко розповів про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йшла мова в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

Дивися повний текст Послаблення карантину в Києві: Кличко розповів про перспективи.
R2
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