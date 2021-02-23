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Створено електромобіль Єва
з сонячними батареями:...

Створено електромобіль Єва з сонячними батареями:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 05:23

Створено електромобіль Єва з сонячними батареями:...

Пропонуємо до обговорення:
Науковці СНУ ім. В. Даля створили макет електромобіля з покращеними характеристиками, за допомогою якого можна вдосконалити технологію його виробництва та дослідити його роботу у реальних умовах.

Дивися повний текст Створено електромобіль Єва з сонячними батареями: вартість серійної версії (фото).
R2
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