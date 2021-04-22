У 2020 році НАК "Нафтогаз України" отримала 19,0 млрд грн чистого збитку за підсумками госпдіяльності в 2020 році, проти 2,6 млрд грн прибутку в 2019.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 07:30
У 2020 «Нафтогаз» отримав збиток в 19 млрд гривень
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Дивися повний текст У 2020 «Нафтогаз» отримав збиток в 19 млрд гривень.
Додано: Сер 28 кві, 2021 08:09
Re: У 2020 «Нафтогаз» отримав збиток в 19 млрд гривень
Хто буде за це покаран? Оштрафован?
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