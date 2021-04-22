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У 2020 «Нафтогаз» отримав
збиток в 19 млрд гривень

У 2020 «Нафтогаз» отримав збиток в 19 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 07:30

У 2020 «Нафтогаз» отримав збиток в 19 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році НАК "Нафтогаз України" отримала 19,0 млрд грн чистого збитку за підсумками госпдіяльності в 2020 році, проти 2,6 млрд грн прибутку в 2019.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 07:30

Зате Коболєв і К отримує міліонні зарплати і преміі.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:09

Re: У 2020 «Нафтогаз» отримав збиток в 19 млрд гривень

Хто буде за це покаран? Оштрафован?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:01

Говорят, типа мало подняли, в убытке сидят.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:27

  change_pm написав:Хто буде за це покаран? Оштрафован?

Кожен громадянин приблизно на 500 грн. буде оштрафований зеленою владою. Я розумію, чому мають заплатити 73% з них, але решта - за що, курва?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:50

Объясните мне - как можно летом 2020 года купить газ в Европе по самой низкой цене, а осенью 2020 продать этот же газ по цене в несколько раз выше (6.99) и получить убыток 19 млрд? Как это возможно?
777serg87
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:25

Это чисто бумажный долг, но никак не реальный, резерв сомнительных долгов - это что вообще?
crewuia
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:16

Дайте мне поуправлять Нефтегазом, устроит минимальная зарплата. С убытков "буду кормиться"))))
m12345oleg
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