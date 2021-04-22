У 2020 році НАК "Нафтогаз України" отримала 19,0 млрд грн чистого збитку за підсумками госпдіяльності в 2020 році, проти 2,6 млрд грн прибутку в 2019.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 07:30
У 2020 «Нафтогаз» отримав збиток в 19 млрд гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2020 «Нафтогаз» отримав збиток в 19 млрд гривень.
Додано: Сер 28 кві, 2021 08:09
Re: У 2020 «Нафтогаз» отримав збиток в 19 млрд гривень
Хто буде за це покаран? Оштрафован?
Додано: Сер 28 кві, 2021 09:27
Додано: Сер 28 кві, 2021 11:50
Объясните мне - как можно летом 2020 года купить газ в Европе по самой низкой цене, а осенью 2020 продать этот же газ по цене в несколько раз выше (6.99) и получить убыток 19 млрд? Как это возможно?
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:25
Это чисто бумажный долг, но никак не реальный, резерв сомнительных долгов - это что вообще?
Додано: Сер 28 кві, 2021 13:16
Дайте мне поуправлять Нефтегазом, устроит минимальная зарплата. С убытков "буду кормиться"))))
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