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НБУ назвав найприбутковіші і
найзбитковіші банки України...

НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:34

НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України...

Пропонуємо до обговорення:
Всього прибутковими в цей період були 65 з 73-х працюючих в Україні банків.

Дивися повний текст НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:34

Банки вонючки потихоньку загибаются. И это плохо опять будет очередная монополия и договорняки крупных банков.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:47

Нам до договорняков очень далеко - 70 банков на рынке.
vitaliy_berdinskikh
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