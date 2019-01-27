Всього прибутковими в цей період були 65 з 73-х працюючих в Україні банків.
Дивися повний текст НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України (інфографіка).
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Додано: Сер 28 кві, 2021 08:34
НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України (інфографіка).
Додано: Сер 28 кві, 2021 08:34
Банки вонючки потихоньку загибаются. И это плохо опять будет очередная монополия и договорняки крупных банков.
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