Перша заступник голови НБК Рожкова зазначила припинення зниження ставок по депозитах.
Дивися повний текст Депозити перестали дешевшати, але кредити поки не подорожчають - Рожкова.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 кві, 2021 08:52
Депозити перестали дешевшати, але кредити поки не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депозити перестали дешевшати, але кредити поки не подорожчають - Рожкова.
Додано: Сер 28 кві, 2021 08:53
Такое впечатление, что половину статей у вас пишут люди которые не то что бы не разбираются в теме, а даже работать не умеют. Или главная задача редакции что бы на сайте было как можно больше всего, а то что мусор - ну такое...
Где вы видели средний процент по депозиту (в банке !) 10,5 ?
Додано: Сер 28 кві, 2021 09:00
8% не покрывают инфляцию, люди несущие на депозит деньги не умеют считать, фактически ставки отрицательные.
Додано: Сер 28 кві, 2021 09:49
У людей просто есть гривна на текущих, карточных счетах. А эти умники зачисляют это в депозиты)))
Додано: Сер 28 кві, 2021 09:49
Шановний comptk11, це коментар Президента Асоціації банків України (АУБ) Андрія Дубаса.
Рекомендуємо ознайомитися детальніше
В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах
З повагою,
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:08
Вы что не проверяете что пишите ? В каком банке депозит 10,5% ?
Зачем тогда ерунду писать ! Вы еще напишите что у нас медицина и образование бесплатно! по конституции. Или как я и говорил - главное что бы побольше воды на сайте, этому еще в школе учат
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:10
Re: Депозити перестали дешевшати, але кредити поки не...
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:17
Re: Депозити перестали дешевшати, але кредити поки не...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|