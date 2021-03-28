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Депозити перестали дешевшати,
але кредити поки не...

Депозити перестали дешевшати, але кредити поки не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:52

Депозити перестали дешевшати, але кредити поки не...

Пропонуємо до обговорення:
Перша заступник голови НБК Рожкова зазначила припинення зниження ставок по депозитах.

Дивися повний текст Депозити перестали дешевшати, але кредити поки не подорожчають - Рожкова.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:00

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Перша заступник голови НБК Рожкова зазначила припинення зниження ставок по депозитах.

Дивися повний текст Депозити перестали дешевшати, але кредити поки не подорожчають - Рожкова.
8% не покрывают инфляцию, люди несущие на депозит деньги не умеют считать, фактически ставки отрицательные.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:49

У людей просто есть гривна на текущих, карточных счетах. А эти умники зачисляют это в депозиты)))
sveneld83
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:49

Шановний comptk11, це коментар Президента Асоціації банків України (АУБ) Андрія Дубаса.
Рекомендуємо ознайомитися детальніше
В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:08

Вы что не проверяете что пишите ? В каком банке депозит 10,5% ?
Зачем тогда ерунду писать ! Вы еще напишите что у нас медицина и образование бесплатно! по конституции. Или как я и говорил - главное что бы побольше воды на сайте, этому еще в школе учат
comptk11
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:10

Re: Депозити перестали дешевшати, але кредити поки не...

  Ірина_ написав:Шановний comptk11, це коментар Президента Асоціації банків України (АУБ) Андрія Дубаса.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:17

Re: Депозити перестали дешевшати, але кредити поки не...

  comptk11 написав:В каком банке депозит 10,5% ?

1. Укргаз старые прозапасы
2.Глобус
3. Сич.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:19

Re: Депозити перестали дешевшати, але кредити поки не...

  Investor_K написав:1. Укргаз старые прозапасы

Давно 7 уже. Это только поржать.
tigr-uu
 
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