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В Україні почалася COVID-вакцинація
осіб, старших за 65...

В Україні почалася COVID-вакцинація осіб, старших за 65...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:57

В Україні почалася COVID-вакцинація осіб, старших за 65...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні стартував черговий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення почали робити людям старшим 65 років.

Дивися повний текст В Україні почалася COVID-вакцинація осіб, старших за 65 років.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:58

А перед вакцинацией их проверяют на тромбоз, на сахар, анализы крови делают? Или пофиг, пусть мрут дальше?
p_a_l
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