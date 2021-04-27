В Україні стартував черговий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення почали робити людям старшим 65 років.
Дивися повний текст В Україні почалася COVID-вакцинація осіб, старших за 65 років.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 08:57
В Україні почалася COVID-вакцинація осіб, старших за 65...
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Дивися повний текст В Україні почалася COVID-вакцинація осіб, старших за 65 років.
Додано: Сер 28 кві, 2021 08:58
А перед вакцинацией их проверяют на тромбоз, на сахар, анализы крови делают? Или пофиг, пусть мрут дальше?
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