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Данія планує почати виробництво
COVID-вакцин у 2022 році

Данія планує почати виробництво COVID-вакцин у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:04

Данія планує почати виробництво COVID-вакцин у 2022 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.

Дивися повний текст Данія планує почати виробництво COVID-вакцин у 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:04

Это говорит о том что ковид с нами на долго.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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