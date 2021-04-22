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Шмигаль очікує зниження цін
на газ влітку в річних...

Шмигаль очікує зниження цін на газ влітку в річних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:28

Шмигаль очікує зниження цін на газ влітку в річних...

Пропонуємо до обговорення:
Влітку 2021 року газопостачальні компанії зможуть знизити ціни на газ для населення.

Дивися повний текст Шмигаль очікує зниження цін на газ влітку в річних тарифах постачальників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:28

Однако, как он отмечает, установленные правила позволяют газопоставщикам снижать цены в пределах годового продукта.


Это что еще за чудеса чудесные? И смысл тогда в годовом тарифе? :)
dimo_0n
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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