Влітку 2021 року газопостачальні компанії зможуть знизити ціни на газ для населення.
Дивися повний текст Шмигаль очікує зниження цін на газ влітку в річних тарифах постачальників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 кві, 2021 09:28
Шмигаль очікує зниження цін на газ влітку в річних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль очікує зниження цін на газ влітку в річних тарифах постачальників.
Додано: Сер 28 кві, 2021 09:28
Это что еще за чудеса чудесные? И смысл тогда в годовом тарифе? :)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|