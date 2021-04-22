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Opel везе в Україну субкомпактний
кросовер за 20 тисяч...

Opel везе в Україну субкомпактний кросовер за 20 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:57

Opel везе в Україну субкомпактний кросовер за 20 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
У представництві концерну Stellantis анонсували швидку появу Opel Mokka нового покоління. І ціна на нього буде стартувати з позначки в 21 тисячу доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:57

сенсорный дисплей со стилями отображения, мультимедиа, навигация, насыщенность технологий... это все хорошо, а про автомобиль, что то можна сказать?
annlotos08
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Модератори: Ірина_, Модератор

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