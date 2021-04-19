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У мережі показали перший український мінівен...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 кві, 2021 10:02
Пропонуємо до обговорення:
В Україні перший автомобіль-мінівен був сконструйований на початку 1960-х років. Це диво техніки спроєктували та зібрали на Запорізькому автомобілебудівному заводі. Про перший мінівен в Україні розповіли на порталі Iz.com.ua
Дивися повний текст У мережі показали перший український мінівен «Запорожець» від ЗАЗ (фото)
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Додано: Сер 28 кві, 2021 10:02
можно заменить богданы на некоторых направлениях
ночных, конечно, днем двигатель перегревается
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cohan
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