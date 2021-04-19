RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У мережі показали перший
український мінівен...

У мережі показали перший український мінівен...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:02

У мережі показали перший український мінівен...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні перший автомобіль-мінівен був сконструйований на початку 1960-х років. Це диво техніки спроєктували та зібрали на Запорізькому автомобілебудівному заводі. Про перший мінівен в Україні розповіли на порталі Iz.com.ua

Дивися повний текст У мережі показали перший український мінівен «Запорожець» від ЗАЗ (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93551
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:02

можно заменить богданы на некоторых направлениях
ночных, конечно, днем двигатель перегревается
cohan
 
Повідомлень: 1582
З нами з: 27.09.19
Подякував: 73 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Євросоюзі запустили перший суперкомп'ютер світового класу
R2 » Нед 25 кві, 2021 14:33
5 768
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 кві, 2021 10:04
cohan
Український ринок пального виріс на 13%
R2 » Вів 20 кві, 2021 10:23
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 10:23
bodia1406
Перший штат США назвав дату остаточної заборони...
R2 » Пон 19 кві, 2021 06:33
4 418
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 16:51
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.