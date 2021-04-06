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Після виходу Києва з «червоної» зони транспорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 кві, 2021 10:34
Пропонуємо до обговорення:
Київ може вийти з "червоної" зони 1 травня. Щойно буде прийнято рішення Державною комісією ТЕБ і НС громадський транспорт почне працювати у звичайному режимі без спецпропусків.
Дивися повний текст Після виходу Києва з «червоної» зони транспорт працюватиме у звичайному режимі, - КМДА
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Додано: Сер 28 кві, 2021 10:34
Сколько можно " кошмарить" людей ?
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olgakosuk
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П'ят 02 кві, 2021 14:14
p_a_l