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Після виходу Києва з
«червоної» зони транспорт...

Після виходу Києва з «червоної» зони транспорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:34

Після виходу Києва з «червоної» зони транспорт...

Пропонуємо до обговорення:
Київ може вийти з "червоної" зони 1 травня. Щойно буде прийнято рішення Державною комісією ТЕБ і НС громадський транспорт почне працювати у звичайному режимі без спецпропусків.

Дивися повний текст Після виходу Києва з «червоної» зони транспорт працюватиме у звичайному режимі, - КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:34

Сколько можно " кошмарить" людей ?
olgakosuk
 
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