Україна розраховує до вересня отримати другий транш – 600 млн євро – макрофінансової допомоги від Євросоюзу.
Дивися повний текст Україна очікує до вересня €600 мільйонів допомоги від ЄС – Марченко.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 10:49
Україна очікує до вересня €600 мільйонів допомоги від ЄС...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна очікує до вересня €600 мільйонів допомоги від ЄС – Марченко.
Додано: Сер 28 кві, 2021 10:49
Який "міністр фінансів", якщо фінансів катма???
Міністр "подайте хто скільки може убогим і немічним"(((
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