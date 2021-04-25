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Україна очікує до вересня €600
мільйонів допомоги від ЄС...

Україна очікує до вересня €600 мільйонів допомоги від ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:49

Україна очікує до вересня €600 мільйонів допомоги від ЄС...

Пропонуємо до обговорення:
Україна розраховує до вересня отримати другий транш – 600 млн євро – макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Дивися повний текст Україна очікує до вересня €600 мільйонів допомоги від ЄС – Марченко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 10:49

Який "міністр фінансів", якщо фінансів катма???
Міністр "подайте хто скільки може убогим і немічним"(((
Cris
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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