Finance.ua: Как вы будете платить за газ с 1 мая

Годовая «подписка» на топливо В Украине с 1 мая 2021 года вводятся годовые тарифы на газ. Соответствующее постановление приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
D2 Така собі новина. у 2018-му році Гройсман за ціну у 8 грн за куб вже з доставкою, попрощався з політичною карєрою. А тут річний тариф від Нафтогазу 7,96 і середній по країні 9,55 + доставка 2-3 грн за куб. Це при тому, що минулого літа ціна опускалась до 2,70 за куб. Фактично ми фіксуємо ціну листопада-грудня на весь рік.
Підкажіть, хто стикався з тим, що газзбут не приймає показник лічильника газу? З травня 2021 передані показники різними способами (особистий кабінет, вайбер з додаванням фото) не фіксуються. Газзбут додає сам по 2 куб.м. щомісяця, сплачені кошти за реально використаний газ висять як переплата. У сформованих газзбутом квитанціях про сплату кількісних показників немає, є тільки "планові нарахування". Контролери, які раніше просили передати їм показник, тепер кажуть, що показник не приймають. Телефони облгазу постійно "зайняті", і тільки після завершення робочого дня йде гудок.
Serebashka написав:Підкажіть, хто стикався з тим, що газзбут не приймає показник лічильника газу? З травня 2021 передані показники різними способами (особистий кабінет, вайбер з додаванням фото) не фіксуються. Газзбут додає сам по 2 куб.м. щомісяця, сплачені кошти за реально використаний газ висять як переплата. У сформованих газзбутом квитанціях про сплату кількісних показників немає, є тільки "планові нарахування". Контролери, які раніше просили передати їм показник, тепер кажуть, що показник не приймають. Телефони облгазу постійно "зайняті", і тільки після завершення робочого дня йде гудок.
Такое же. Умудрился передать 30.06.21 и больше не удается. Пробую Веб и мобильную версии. В конце июля передавал через оператора. В контактах есть кнопка перезвонить. Перезванивают, принимают показания, но в 104 не вносят все равно. 31.08.21 и 1-4.09.21 снова передавал через оператора- пока в 104 не внесены. Предлагают платить по своим расчетам. А счета выставляют больше- висит долг. Субсидии нет, когда то образуется. Контроль не приходит с мая. Якобы у них инвентаризация. На Фейсбуке- такие же отзывы. Если перейти в Нафтогаз- такие же проблемы с передачей показаний? Они тоже рекомендуют передавать через 104.
lel написав:Если перейти в Нафтогаз- такие же проблемы с передачей показаний?
Из-за банкротства "Херсонрегіонгаза" всю Херсонскую область "добровольно-принудительно" перевели в Нафтогаз. Все показания принимаются через личный кабинет на https://my.gas.ua/ (см. прилагаемый скрин - "Внести показники"), мало того, с 29/30-го числа (в зависимости 30 дней в месяце или 31) идут напоминания, что необходимо передать показания счетчика по состоянию на 1-е число. За все время после перехода (с октября 2020) ни разу проблем с передачей показаний не было. (при щелчке мышки на рисунке он откроется в полном размере в новой вкладке)
yanyura написав:Логин на сайте у меня один - yanyura и он не может быть "херсонским" или "харьковским".
Наличие у пользователя лишь одного логина на сайте опровергается пунктом 3.10 правил форума ( "Заборонено реєструватись на форумі одній людині з різними логінами (ніками)) и периодическим блокированием нарушителей этого правила (клонов). Поэтому, прежде чем обвинять, разберитесь сами в понятии "логин" хотя бы на этом форуме, которое установлено его администрацией. Тем более, что Вы не пояснили, а почему Вас взволновало банкротство "Херсонрегіонгаза" и перевод Херсонской области "добровольно-принудительно" в "Нефтегаз"? И каким образом это событие нарушило именно Ваши гражданское право или гражданский интерес? Наконец, было бы более понятно, если бы на банкротство "Херсонрегіонгаза" и перевод в "Нефтегаз" Херсонской области пожаловался Hotab.