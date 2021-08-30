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Finance.ua: Как вы будете
платить за газ с 1 мая

Finance.ua: Как вы будете платить за газ с 1 мая
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Як заощаджувати та економити
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:06

Finance.ua: Как вы будете платить за газ с 1 мая

Пропонуємо до обговорення:
Годовая «подписка» на топливо
В Украине с 1 мая 2021 года вводятся годовые тарифы на газ. Соответствующее постановление приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:06

Меня больше интересует цена за отопление. У нас котельни угольные. Есть что по этому поводу сказать?
pavelveremeev568
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:49

D2 Така собі новина. у 2018-му році Гройсман за ціну у 8 грн за куб вже з доставкою, попрощався з політичною карєрою. А тут річний тариф від Нафтогазу 7,96 і середній по країні 9,55 + доставка 2-3 грн за куб. Це при тому, що минулого літа ціна опускалась до 2,70 за куб. Фактично ми фіксуємо ціну листопада-грудня на весь рік.
zenuk-ua
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 10:52

Re: Finance.ua: Как вы будете платить за газ с 1 мая

правительство было вынуждено установить граничную стоимость газа для бытовых потребителей. Остановились тогда на тарифе не выше 6,99 грн за кубический метр

По состоянию на утро 27 апреля самый дешевый газ предлагала ООО «Агросинтез Трейдинг» – 7,80 за куб. м.

Похоже поставщики посылают кабмин с его указаниями куда подальше, или я чего-то не понял в этих играх.
angra
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 07:42

Показники лічильника газу з травня 2021

Підкажіть, хто стикався з тим, що газзбут не приймає показник лічильника газу?
З травня 2021 передані показники різними способами (особистий кабінет, вайбер з додаванням фото) не фіксуються. Газзбут додає сам по 2 куб.м. щомісяця, сплачені кошти за реально використаний газ висять як переплата.
У сформованих газзбутом квитанціях про сплату кількісних показників немає, є тільки "планові нарахування".
Контролери, які раніше просили передати їм показник, тепер кажуть, що показник не приймають.
Телефони облгазу постійно "зайняті", і тільки після завершення робочого дня йде гудок.
Serebashka
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:58

Re: Finance.ua: Как вы будете платить за газ с 1 мая

Serebashka написав:Підкажіть, хто стикався з тим, що газзбут не приймає показник лічильника газу?
З травня 2021 передані показники різними способами (особистий кабінет, вайбер з додаванням фото) не фіксуються. Газзбут додає сам по 2 куб.м. щомісяця, сплачені кошти за реально використаний газ висять як переплата.
У сформованих газзбутом квитанціях про сплату кількісних показників немає, є тільки "планові нарахування".
Контролери, які раніше просили передати їм показник, тепер кажуть, що показник не приймають.
Телефони облгазу постійно "зайняті", і тільки після завершення робочого дня йде гудок.
Такое же. Умудрился передать 30.06.21 и больше не удается. Пробую Веб и мобильную версии. В конце июля передавал через оператора. В контактах есть кнопка перезвонить. Перезванивают, принимают показания, но в 104 не вносят все равно. 31.08.21 и 1-4.09.21 снова передавал через оператора- пока в 104 не внесены. Предлагают платить по своим расчетам. А счета выставляют больше- висит долг. Субсидии нет, когда то образуется. Контроль не приходит с мая. Якобы у них инвентаризация. На Фейсбуке- такие же отзывы.
Если перейти в Нафтогаз- такие же проблемы с передачей показаний? Они тоже рекомендуют передавать через 104.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 12:05

Re: Finance.ua: Как вы будете платить за газ с 1 мая

  lel написав:Если перейти в Нафтогаз- такие же проблемы с передачей показаний?

Из-за банкротства "Херсонрегіонгаза" всю Херсонскую область "добровольно-принудительно" перевели в Нафтогаз. Все показания принимаются через личный кабинет на https://my.gas.ua/ (см. прилагаемый скрин - "Внести показники"), мало того, с 29/30-го числа (в зависимости 30 дней в месяце или 31) идут напоминания, что необходимо передать показания счетчика по состоянию на 1-е число. За все время после перехода (с октября 2020) ни разу проблем с передачей показаний не было.
Зображення
(при щелчке мышки на рисунке он откроется в полном размере в новой вкладке)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:49

  yanyura написав:Из-за банкротства "Херсонрегіонгаза" всю Херсонскую область

Нужно было для Херсонской области с херсонского логина заходить, а не с харьковского :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 16:43

  Igneus написав:
  yanyura написав:Из-за банкротства "Херсонрегіонгаза" всю Херсонскую область

Нужно было для Херсонской области с херсонского логина заходить, а не с харьковского :wink:

Логин на сайте у меня один - yanyura и он не может быть "херсонским" или "харьковским".

Советую сперва узнать, что такое "логин", чтобы не писать благоглупости.

Прочитать можно здесь - https://bit.ly/3ldfmkz

но лично вам понятнее будет тут:
Компьютер для чайников » Интернет для начинающих » Что такое логин и пароль

https://www.pc-school.ru/chto-takoe-login-i-parol/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:24

  yanyura написав:Логин на сайте у меня один - yanyura и он не может быть "херсонским" или "харьковским".

Наличие у пользователя лишь одного логина на сайте опровергается пунктом 3.10 правил форума ( "Заборонено реєструватись на форумі одній людині з різними логінами (ніками)) и периодическим блокированием нарушителей этого правила (клонов).
Поэтому, прежде чем обвинять, разберитесь сами в понятии "логин" хотя бы на этом форуме, которое установлено его администрацией.
Тем более, что Вы не пояснили, а почему Вас взволновало банкротство "Херсонрегіонгаза" и перевод Херсонской области "добровольно-принудительно" в "Нефтегаз"? И каким образом это событие нарушило именно Ваши гражданское право или гражданский интерес?
Наконец, было бы более понятно, если бы на банкротство "Херсонрегіонгаза" и перевод в "Нефтегаз" Херсонской области пожаловался Hotab.
Igneus
 
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