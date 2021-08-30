Finance.ua: Как вы будете платить за газ с 1 мая

Додано: Нед 05 вер, 2021 18:42

Наличие у пользователя лишь одного логина на сайте опровергается пунктом 3.10 правил форума ( "Заборонено реєструватись на форумі одній людині з різними логінами (ніками)) и периодическим блокированием нарушителей этого правила (клонов).

Поэтому, прежде чем обвинять, разберитесь сами в понятии "логин"

Тем более, что Вы не пояснили, а почему Вас взволновало банкротство "Херсонрегіонгаза" и перевод Херсонской области "добровольно-принудительно" в "Нефтегаз"?

И каким образом это событие нарушило именно Ваши гражданское право или гражданский интерес?

Наконец, было бы более понятно, если бы на банкротство "Херсонрегіонгаза" и перевод в "Нефтегаз" Херсонской области пожаловался Hotab.

Во-первых

Во-вторых

Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет (с)

Если перейти в Нафтогаз- такие же проблемы с передачей показаний?

Пук в лужу.Второй пук в лужу., со своим 24-летним опытом Интернета,(и я знаю с чем, но подсказывать вам не собираюсь), но продолжаете упорствовать в своей Интернет-безграмотности.Третий пук в лужу.Четвертый пук в лужу.Пятый пук в лужу.Наоборот, мне это выгодно, т.к. с переводом к нему мой тариф снизился примерно на 2 гривны за куб.. Но не буду возражать, если лично вы купите за ваши деньги мне квартиру в Харьковской области, однако с двумя условиям - не в зачуханном поселке и в оформлении меня (за ваш счет) собственником этой квартиры.спросилЯ ему ответил. А вы целую конспирологию, и не одну, из этого вывели. Поэтому опять вопросИ я так и не дождался от вас ответа,Защита Чубакки