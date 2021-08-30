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Finance.ua: Как вы будете
платить за газ с 1 мая

Finance.ua: Как вы будете платить за газ с 1 мая
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 18:42

Igneus
https://www.youtube.com/watch?v=jas8xKYA7L8

Наличие у пользователя лишь одного логина на сайте опровергается пунктом 3.10 правил форума ( "Заборонено реєструватись на форумі одній людині з різними логінами (ніками)) и периодическим блокированием нарушителей этого правила (клонов).

Пук в лужу. Какой еще логин есть у меня на этом сайте?

Поэтому, прежде чем обвинять, разберитесь сами в понятии "логин"

Второй пук в лужу. Я-то, со своим 24-летним опытом Интернета, прекрасно знаю, что такое логин, а вот вы его путаете кое с чем другим (и я знаю с чем, но подсказывать вам не собираюсь), но продолжаете упорствовать в своей Интернет-безграмотности.

Тем более, что Вы не пояснили, а почему Вас взволновало банкротство "Херсонрегіонгаза" и перевод Херсонской области "добровольно-принудительно" в "Нефтегаз"?

Третий пук в лужу. Из чего следует, что меня взволновало банкротство "Херсонрегіонгаза" и перевод в Нафтогаз?

И каким образом это событие нарушило именно Ваши гражданское право или гражданский интерес?

Четвертый пук в лужу. Откуда вытекает, что это событие нарушает мои гражданские права, или гражданский интерес?

Наконец, было бы более понятно, если бы на банкротство "Херсонрегіонгаза" и перевод в "Нефтегаз" Херсонской области пожаловался Hotab.

Пятый пук в лужу.
Во-первых, откуда вы взяли, что я жалуюсь на перевод в Нафтогаз? Наоборот, мне это выгодно, т.к. с переводом к нему мой тариф снизился примерно на 2 гривны за куб.
Во-вторых, я неоднократно писал на форуме, что проживаю в небольшом поселке в Херсонской области. Но не буду возражать, если лично вы купите за ваши деньги мне квартиру в Харьковской области, однако с двумя условиям - не в зачуханном поселке и в оформлении меня (за ваш счет) собственником этой квартиры.

Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет (с)


lel спросил
Если перейти в Нафтогаз- такие же проблемы с передачей показаний?

Я ему ответил. А вы целую конспирологию, и не одну, из этого вывели. Поэтому опять вопрос
https://www.youtube.com/watch?v=jas8xKYA7L8
:?:

P.S. И я так и не дождался от вас ответа, как логин может быть "херсонским" или "харьковским"?

Защита Чубакки :?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 20:53

  yanyura написав:я неоднократно писал на форуме, что проживаю в небольшом поселке в Херсонской области.

Вы думаете, что физически можно прочитать всю Вашу эпопею с 2009 года, когда, насколько я понял, Вы взяли кредит на ... покупку телефона и не вернули его!!!
Даже "Петрович", с которым Вы эту проблему обсуждали, ошибся в Вашем местопроживании.
А у меня сложилось ошибочное впечатление о Вашей харьковской регистрации, исходя из Вашей скоординованности с господином ЛАД.
Наконец, не преувеличивайте свой жизненный опыт хотя бы из такого:

  yanyura написав:И опять Ваши юристы "лопухнулись". Подача кассацмонной жалобы приостанавливает (до вынесения решения судом) любые действия, в т.ч. и Исполнительной службы (я могу привести здесь номер статьи и цитату, но не буду, может хоть таким образом они будут вынуждены открыть Кодекс). А кроме Апелляционного суда 1-й инстанции, есть и 2-я, есть Верховный суд, Пленум Верховного суда и вынесение окончательного решения затянется очень надолго. А тем временем подключить журналистов к этому делу...

Что касается апелляционного суда 1-й инстанции, а также 2-й, то я, в отличие от Вас, скромно промолчу, поскольку понять Вас невозможно.
А вот подача кассационной жалобы тогда и сейчас автоматически не приостанавливала и не приостанавливает выполнение судебного решения после апелляции.
Только при наличии ходатайства кассатора суддя-докладчик кассационного суда в случае необходимости решает вопрос о приостановлении исполнения судебного решения. И не всегда этот вопрос решается положительно.
Наконец, после решений Верховного Суда Украины его Пленум дела по сути не пересматривал, а лишь обобщал судебную практику.
А статьи журналистов - это нарушение принципа независимости суда, по которым судьи сейчас реагируют уведомлениями в Высший совет правосудия и в Генеральную прокуратуру о вмешательстве в их деятельность.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 21:39

Re: Finance.ua: Как вы будете платить за газ с 1 мая

Ждем от Ахметыча 20%-ное сало, вот тогда будем вовремя в первых числах месяца платить за газ, а не будет - ну значит заплатим в конце отопительного сезона. Я ответил на вопрос. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 23:19

Итак, классическая Защита Чубакки в исполнении Igneus продолжается.

Не ответить ни на один из заданных ему вопросов, пытаться перевести обсуждаемый вопрос в абсолютно не имеющий к нему отношения, оболгать меня в невозврате взятого мною кредита
Вы взяли кредит на ... покупку телефона и не вернули его!!!

на такое способен только Igneus :!:

Умудряясь одновременно и просматривать посты 11-летней давности, пытаясь найти хоть что-то, и писать жалобы на удаление не понравившихся ему постов :!:

Как логин может быть "херсонским" или "харьковским"?
yanyura
 
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  #<12
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