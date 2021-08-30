Finance.ua: Как вы будете платить за газ с 1 мая

Наличие у пользователя лишь одного логина на сайте опровергается пунктом 3.10 правил форума ( "Заборонено реєструватись на форумі одній людині з різними логінами (ніками)) и периодическим блокированием нарушителей этого правила (клонов).
Пук в лужу. Какой еще логин есть у меня на этом сайте?
Поэтому, прежде чем обвинять, разберитесь сами в понятии "логин"
Второй пук в лужу. Я-то, со своим 24-летним опытом Интернета, прекрасно знаю, что такое логин, а вот вы его путаете кое с чем другим (и я знаю с чем, но подсказывать вам не собираюсь), но продолжаете упорствовать в своей Интернет-безграмотности.
Тем более, что Вы не пояснили, а почему Вас взволновало банкротство "Херсонрегіонгаза" и перевод Херсонской области "добровольно-принудительно" в "Нефтегаз"?
Третий пук в лужу. Из чего следует, что меня взволновало банкротство "Херсонрегіонгаза" и перевод в Нафтогаз?
И каким образом это событие нарушило именно Ваши гражданское право или гражданский интерес?
Четвертый пук в лужу. Откуда вытекает, что это событие нарушает мои гражданские права, или гражданский интерес?
Наконец, было бы более понятно, если бы на банкротство "Херсонрегіонгаза" и перевод в "Нефтегаз" Херсонской области пожаловался Hotab.
Пятый пук в лужу. Во-первых, откуда вы взяли, что я жалуюсь на перевод в Нафтогаз? Наоборот, мне это выгодно, т.к. с переводом к нему мой тариф снизился примерно на 2 гривны за куб. Во-вторых, я неоднократно писал на форуме, что проживаю в небольшом поселке в Херсонской области. Но не буду возражать, если лично вы купите за ваши деньги мне квартиру в Харьковской области, однако с двумя условиям - не в зачуханном поселке и в оформлении меня (за ваш счет) собственником этой квартиры.
Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет (с)
lel спросил
Если перейти в Нафтогаз- такие же проблемы с передачей показаний?
yanyura написав:я неоднократно писал на форуме, что проживаю в небольшом поселке в Херсонской области.
Вы думаете, что физически можно прочитать всю Вашу эпопею с 2009 года, когда, насколько я понял, Вы взяли кредит на ... покупку телефона и не вернули его!!! Даже "Петрович", с которым Вы эту проблему обсуждали, ошибся в Вашем местопроживании. А у меня сложилось ошибочное впечатление о Вашей харьковской регистрации, исходя из Вашей скоординованности с господином ЛАД. Наконец, не преувеличивайте свой жизненный опыт хотя бы из такого:
yanyura написав:И опять Ваши юристы "лопухнулись". Подача кассацмонной жалобы приостанавливает (до вынесения решения судом) любые действия, в т.ч. и Исполнительной службы (я могу привести здесь номер статьи и цитату, но не буду, может хоть таким образом они будут вынуждены открыть Кодекс). А кроме Апелляционного суда 1-й инстанции, есть и 2-я, есть Верховный суд, Пленум Верховного суда и вынесение окончательного решения затянется очень надолго. А тем временем подключить журналистов к этому делу...
Что касается апелляционного суда 1-й инстанции, а также 2-й, то я, в отличие от Вас, скромно промолчу, поскольку понять Вас невозможно. А вот подача кассационной жалобы тогда и сейчас автоматически не приостанавливала и не приостанавливает выполнение судебного решения после апелляции. Только при наличии ходатайства кассатора суддя-докладчик кассационного суда в случае необходимости решает вопрос о приостановлении исполнения судебного решения. И не всегда этот вопрос решается положительно. Наконец, после решений Верховного Суда Украины его Пленум дела по сути не пересматривал, а лишь обобщал судебную практику. А статьи журналистов - это нарушение принципа независимости суда, по которым судьи сейчас реагируют уведомлениями в Высший совет правосудия и в Генеральную прокуратуру о вмешательстве в их деятельность.