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В Україні з'явиться новий
вид держслужбовців: Рада...

В Україні з'явиться новий вид держслужбовців: Рада...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:57

В Україні з'явиться новий вид держслужбовців: Рада...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Дивися повний текст В Україні з'явиться новий вид держслужбовців: Рада прийняла закон.
R2
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..впервые сегодня увидел отряд таковых - в ярко-синих беретах..
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Модератори: Ірина_, Модератор

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