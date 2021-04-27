Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Дивися повний текст В Україні з'явиться новий вид держслужбовців: Рада прийняла закон.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 кві, 2021 13:57
В Україні з'явиться новий вид держслужбовців: Рада...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явиться новий вид держслужбовців: Рада прийняла закон.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|