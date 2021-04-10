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Уряд звільнив Коболєва з посади
голови правління «Нафтогазу»

Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління «Нафтогазу»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 15:03

Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління «Нафтогазу»

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Дивися повний текст Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління «Нафтогазу».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 15:03

Руководство Нафтогаз
Сохранит трубу для нас -
Кобель будет охранять ,
А Витренко - наполнять :
Газом , ветром иль - говном ,
Может - сразу три в одном...
Чтоб любимая труба
Не ушла абы куда !...
creator12
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 15:25

Отпускные надо не забыть выплатить - миллионов 30. Чтобы убытки 19 миллиардов получить, наверное без отпусков работал этот НЕ ЛОХ.
m12345oleg
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 15:43

Кормили до последнего, у мамы в штатах наверное все матрасы набиты президентами.
rapyd777
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