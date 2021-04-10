Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління «Нафтогазу».
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Додано: Сер 28 кві, 2021 15:03
Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління «Нафтогазу»
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Дивися повний текст Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління «Нафтогазу».
Додано: Сер 28 кві, 2021 15:03
Руководство Нафтогаз
Сохранит трубу для нас -
Кобель будет охранять ,
А Витренко - наполнять :
Газом , ветром иль - говном ,
Может - сразу три в одном...
Чтоб любимая труба
Не ушла абы куда !...
Додано: Сер 28 кві, 2021 15:25
Отпускные надо не забыть выплатить - миллионов 30. Чтобы убытки 19 миллиардов получить, наверное без отпусков работал этот НЕ ЛОХ.
Додано: Сер 28 кві, 2021 15:43
Кормили до последнего, у мамы в штатах наверное все матрасы набиты президентами.
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