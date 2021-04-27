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Шмигаль пояснив нові правила для отримання субсидій
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Додано: Сер 28 кві, 2021 15:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, яке транслювалося на Youtube.
Дивися повний текст Шмигаль пояснив нові правила для отримання субсидій
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R2
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Додано: Сер 28 кві, 2021 15:13
А раньше нельзя было этого сделать?
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zoltr73
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Додано: Сер 28 кві, 2021 15:19
zoltr73 написав:
А раньше нельзя было этого сделать?
Если претензия лично к Шмыгалю то он премьером всего год: нормальный срок для таких изменений, папередники годами тянули резину раздая бабло электорату.
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