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Шмигаль пояснив нові правила
для отримання субсидій

Шмигаль пояснив нові правила для отримання субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 15:13

Шмигаль пояснив нові правила для отримання субсидій

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, яке транслювалося на Youtube.

Дивися повний текст Шмигаль пояснив нові правила для отримання субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 15:13

А раньше нельзя было этого сделать?
zoltr73
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 15:19

  zoltr73 написав:А раньше нельзя было этого сделать?

Если претензия лично к Шмыгалю то он премьером всего год: нормальный срок для таких изменений, папередники годами тянули резину раздая бабло электорату.
vitaliy_berdinskikh
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