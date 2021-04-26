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Кабмін подовжив фіксований
тариф на електроенергію для...

Кабмін подовжив фіксований тариф на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 16:21

Кабмін подовжив фіксований тариф на електроенергію для...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, продовживши механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня.

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