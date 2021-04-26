Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, продовживши механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня.
Дивися повний текст Кабмін подовжив фіксований тариф на електроенергію для населення.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 16:21
Кабмін подовжив фіксований тариф на електроенергію для...
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Дивися повний текст Кабмін подовжив фіксований тариф на електроенергію для населення.
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