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Кабмін подовжив фіксований тариф на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 кві, 2021 16:21
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, продовживши механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня.
Дивися повний текст Кабмін подовжив фіксований тариф на електроенергію для населення
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R2
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Додано: Сер 28 кві, 2021 17:30
Победные фанфары и звон литавр по этому поводу будет только до 1 июля !
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warlamp
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Додано: Сер 28 кві, 2021 21:33
Обогреваться уже перестали. Скажите уже прямо когда мы еще и мыться и включать освещение перестанем? В Европу говорите идем? Пешком, босеком, в драных штанах и натощак
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fiona98
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Додано: Сер 28 кві, 2021 21:58
fiona98 написав:
Обогреваться уже перестали. Скажите уже прямо когда мы еще и мыться и включать освещение перестанем? В Европу говорите идем? Пешком, босеком, в драных штанах и натощак
после прочтения комментов кровь начинает идти из глаз
что лично Вам мешает зарабатывать столько денег, чтобы спокойно оплачивать счета за э/энергию? вот что?
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Shaman
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Додано: Сер 28 кві, 2021 22:44
Shaman написав: fiona98 написав:
Обогреваться уже перестали. Скажите уже прямо когда мы еще и мыться и включать освещение перестанем? В Европу говорите идем? Пешком, босеком, в драных штанах и натощак
после прочтения комментов кровь начинает идти из глаз
что лично Вам мешает зарабатывать столько денег, чтобы спокойно оплачивать счета за э/энергию? вот что?
Может лучше "начать с себя" и пояснить за что платит потребитель?
И кто сказал, что если потребитель считает цену неадекватной - то он "недостаточно зарабатывает"?
Если "продавцы энергии" хотят больше денег - может нужно больше и лучше работать? Не, не пробовали?
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Додано: Сер 28 кві, 2021 23:27
Вкладчик1234 написав: Shaman написав: fiona98 написав:
Обогреваться уже перестали. Скажите уже прямо когда мы еще и мыться и включать освещение перестанем? В Европу говорите идем? Пешком, босеком, в драных штанах и натощак
после прочтения комментов кровь начинает идти из глаз
что лично Вам мешает зарабатывать столько денег, чтобы спокойно оплачивать счета за э/энергию? вот что?
Может лучше "начать с себя" и пояснить за что платит потребитель?
И кто сказал, что если потребитель считает цену неадекватной - то он "недостаточно зарабатывает"?
Если "продавцы энергии" хотят больше денег - может нужно больше и лучше работать? Не, не пробовали?
цена э/энергии понятна. есть вопросы к отдельным компонентам цены - и это не продавцы!!!. и даже не генерации - это тема отдельного разговора
в комментах не обсуждение уровня цены, а нытье, что не за что будет скоро лампочку включить... или там майнить слишком дорого будет
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Shaman
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Додано: Сер 28 кві, 2021 23:34
Shaman написав: fiona98 написав:
Обогреваться уже перестали. Скажите уже прямо когда мы еще и мыться и включать освещение перестанем? В Европу говорите идем? Пешком, босеком, в драных штанах и натощак
после прочтения комментов кровь начинает идти из глаз
что лично Вам мешает зарабатывать столько денег, чтобы спокойно оплачивать счета за э/энергию? вот что?
За инициативу/предложение недавнего поднятия тарифа на х/в на ровном месте "инициатор" получил отличную премию на ровном месте, из Вашего кармана в том числе. Так понятнее?
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ruvex
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