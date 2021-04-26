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Кабмін подовжив фіксований
тариф на електроенергію для...

Кабмін подовжив фіксований тариф на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 16:21

Кабмін подовжив фіксований тариф на електроенергію для...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, продовживши механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня.

Дивися повний текст Кабмін подовжив фіксований тариф на електроенергію для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 17:30

Победные фанфары и звон литавр по этому поводу будет только до 1 июля !
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 21:33

Обогреваться уже перестали. Скажите уже прямо когда мы еще и мыться и включать освещение перестанем? В Европу говорите идем? Пешком, босеком, в драных штанах и натощак
fiona98
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 21:58

  fiona98 написав:Обогреваться уже перестали. Скажите уже прямо когда мы еще и мыться и включать освещение перестанем? В Европу говорите идем? Пешком, босеком, в драных штанах и натощак

после прочтения комментов кровь начинает идти из глаз :evil:

что лично Вам мешает зарабатывать столько денег, чтобы спокойно оплачивать счета за э/энергию? вот что?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:44

  Shaman написав:
  fiona98 написав:Обогреваться уже перестали. Скажите уже прямо когда мы еще и мыться и включать освещение перестанем? В Европу говорите идем? Пешком, босеком, в драных штанах и натощак

после прочтения комментов кровь начинает идти из глаз :evil:

что лично Вам мешает зарабатывать столько денег, чтобы спокойно оплачивать счета за э/энергию? вот что?

Может лучше "начать с себя" и пояснить за что платит потребитель?
И кто сказал, что если потребитель считает цену неадекватной - то он "недостаточно зарабатывает"?
Если "продавцы энергии" хотят больше денег - может нужно больше и лучше работать? Не, не пробовали?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 23:27

  Вкладчик1234 написав:
  Shaman написав:
  fiona98 написав:Обогреваться уже перестали. Скажите уже прямо когда мы еще и мыться и включать освещение перестанем? В Европу говорите идем? Пешком, босеком, в драных штанах и натощак

после прочтения комментов кровь начинает идти из глаз :evil:

что лично Вам мешает зарабатывать столько денег, чтобы спокойно оплачивать счета за э/энергию? вот что?

Может лучше "начать с себя" и пояснить за что платит потребитель?
И кто сказал, что если потребитель считает цену неадекватной - то он "недостаточно зарабатывает"?
Если "продавцы энергии" хотят больше денег - может нужно больше и лучше работать? Не, не пробовали?

цена э/энергии понятна. есть вопросы к отдельным компонентам цены - и это не продавцы!!!. и даже не генерации - это тема отдельного разговора :wink:

в комментах не обсуждение уровня цены, а нытье, что не за что будет скоро лампочку включить... или там майнить слишком дорого будет :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 23:34

  Shaman написав:
  fiona98 написав:Обогреваться уже перестали. Скажите уже прямо когда мы еще и мыться и включать освещение перестанем? В Европу говорите идем? Пешком, босеком, в драных штанах и натощак

после прочтения комментов кровь начинает идти из глаз :evil:

что лично Вам мешает зарабатывать столько денег, чтобы спокойно оплачивать счета за э/энергию? вот что?

За инициативу/предложение недавнего поднятия тарифа на х/в на ровном месте "инициатор" получил отличную премию на ровном месте, из Вашего кармана в том числе. Так понятнее?
ruvex
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