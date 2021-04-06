Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 28 травня почне літати з Києва до Одеси.
Дивися повний текст SkyUp відновлює рейси Київ-Одеса.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 16:40
SkyUp відновлює рейси Київ-Одеса
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Дивися повний текст SkyUp відновлює рейси Київ-Одеса.
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