У Києві з суботи, 1 травня, послаблять суворі обмеження.
Дивися повний текст Київ послаблює карантин.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 кві, 2021 16:48
Київ послаблює карантин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ послаблює карантин.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], moveton і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|