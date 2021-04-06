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Київ послаблює карантин

Київ послаблює карантин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 16:48

Київ послаблює карантин

Пропонуємо до обговорення:
У Києві з суботи, 1 травня, послаблять суворі обмеження.

Дивися повний текст Київ послаблює карантин.
R2
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