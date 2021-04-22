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Уряд пропонує відомості про
зміну адреси автоматично...

Уряд пропонує відомості про зміну адреси автоматично...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:56

Уряд пропонує відомості про зміну адреси автоматично...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів пропонує затвердити обмін інформацією між органами реєстрації та реєстром військовозобов’язаних, що спростить взяття особи на військовий облік.

Дивися повний текст Уряд пропонує відомості про зміну адреси автоматично передавати до військкоматів.
R2
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Давно пора. А то бегаешь с одной и той же информацией по разным гос органам
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 23:02

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів пропонує затвердити обмін інформацією між органами реєстрації та реєстром військовозобов’язаних, що спростить взяття особи на військовий облік.

Дивися повний текст Уряд пропонує відомості про зміну адреси автоматично передавати до військкоматів.


вообще отменить этот идиотизм с привязкой к военкоматам и их війсковим обліком і військовозобов-язаням.
Создать нормальную армию на профессиональной и контрактной основе для реально желающих туда идти.
Alex2007
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